Ligue 1

OL : le bel hommage à Anthony Lopes

Par Allan Brevi
1 min.
Anthony Lopes @Maxppp
Lyon 3-0 Nantes

Dans une ambiance chargée d’émotion au Groupama Stadium, les hommages se multiplient pour Anthony Lopes lors de son retour à Lyon. Pour ce match de la 14e journée de Ligue 1 entre l’OL et le FC Nantes, le gardien portugais retrouvait son ancien public où il a disputé 489 rencontres avec l’Olympique Lyonnais.

L1+
𝙶𝚘𝚗𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 🚩

Les hommages se multiplient pour Anthony Lopes qui repart au vestiaire à la mi-temps avec une écharpe des supporters 🔵🔴

#OLFCN
Mis à l’écart brutalement quelque temps avant son départ, il est parti en mauvais termes avec la direction, mais Lopes n’a pourtant jamais perdu l’amour des supporters. À la mi-temps, il regagne même le vestiaire en portant une écharpe des Bad Gones, soigneusement nouée au-dessus de son maillot nantais : un symbole fort, salué par une ovation du stade. Ce dimanche soir, le Groupama Stadium a rappelé une chose : à Lyon, Anthony Lopes restera un Gone pour toujours.

