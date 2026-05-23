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4 - 2
terminé
Liga 2025/2026 38e journée
Real Madrid
4 - 2
MT : 2-1
terminé
Bilbao
Temps forts
90+1'
4 - 2
(PD I. Williams) Urko Izeta
89'
4 - 1
Brahim Díaz (PD Thiago Pitarch)
51'
3 - 1
K. Mbappé
mi-temps
2 - 1
45+1'
2 - 1
(PD I. Williams) Gorka Guruzeta
41'
2 - 0
J. Bellingham (PD Thiago Pitarch)
13'
1 - 0
Gonzalo García (PD Dani Carvajal)

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 8.1 #2 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 8.0 #3 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 8.2 #2 Logo Real Madrid CF J. Bellingham 7.1 #3 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 7.1 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 2 Real Madrid 86 12 Bilbao 45
Possession 74% Real Madrid Bilbao
Tirs 13 5 6 8 2 8
Grosses occasions créées 60% Bilbao 3 Real Madrid 2
Compositions Real Madrid 4-4-2 Bilbao 4-2-3-1

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 2 #2 Logo Real Madrid CF Daniel Carvajal 1 #3 Logo Athletic Bilbao Roberto Navarro 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 1/2 50% #3 Logo Athletic Bilbao Urko Iruretagoiena Lertxundi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Athletic Bilbao Adama Boiro 3 #2 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 2 #3 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 4 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4 #3 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 3
Ballons touchés
#1 Logo Real Madrid CF David Alaba 106 #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 105 #3 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 104
Tirs (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Adama Boiro 5/6 83% #2 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 8/11 73%
Interceptions
#1 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 2 #2 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 2 #3 Logo Athletic Bilbao Aitor Paredes 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Yeray Álvarez 2/2 100% #2 Logo Athletic Bilbao Mikel Jauregizar 2/2 100% #3 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 0/7 0% #2 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/6 0% #3 Logo Athletic Bilbao Íñigo Ruíz de Galarreta 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Athletic Bilbao Daniel Vivian 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Iñaki Williams 0/4 0% #2 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 0/2 0% #3 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Thibaut Courtois 51/54 94% #2 Logo Real Madrid CF David Alaba 91/97 94% #3 Logo Real Madrid CF Raúl Asencio 87/93 94%
Passes (%)
#1 Logo Athletic Bilbao Álex Padilla 11/31 35%

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 25 #4 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 16 #17 Logo Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 10 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
V
D
V
N
N
D
D
V
D
Rencontres précédentes
71% 34 Victoires 13% 6 Nuls 17% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Maladie Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Iñaki Williams Iñaki Williams Blessure au pied Unai Eguiluz Unai Eguiluz Lésion du ligament croisé antérieur du genou Álex Padilla Álex Padilla Blessure au genou Gorka Guruzeta Gorka Guruzeta Appendicite Nico Williams Nico Williams Ischio-jambiers Álex Berenguer Álex Berenguer Ischio-jambiers Oihan Sancet Oihan Sancet Inconnu Oihan Sancet Oihan Sancet Ischio-jambiers Oihan Sancet Oihan Sancet Maladie Yeray Álvarez Yeray Álvarez Blessure au genou Nico Serrano Nico Serrano Blessure à l'épaule Yuri Berchiche Yuri Berchiche Accumulation de cartons jaunes

Match Real Madrid - Bilbao en direct commenté

38e journée de Liga - samedi 23 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Bilbao (Liga, 38e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 38e journée de Liga entre Real Madrid et Bilbao. Ce match aura lieu le samedi 23 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Bilbao.

On en parle

Arbitres

Juan Martínez Munuera arbitre principal
0.1
4.2
Moyenne de cartons par match sur 18 matchs arbitrés
Miguel Martínez Munuera arbitre assistant
Diego Barbero Sevilla arbitre assistant
José Antonio Palomares Gutiérrez quatrième arbitre
Víctor García Verdura arbitre VAR
Raúl Martín González Francés arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61010
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 23 mai 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 38
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 70398
Code RMA-ATH
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Athletic Bilbao
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Real Madrid et Bilbao ?

Real Madrid a remporté la rencontre sur le score de 4-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Bilbao en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 mai 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Real Madrid Bilbao en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Bilbao ?

Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-4-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, D. Alaba, Raúl Asencio, Dani Carvajal, J. Bellingham, F. Valverde, Thiago Pitarch, F. Mastantuono, K. Mbappé, Gonzalo García.

Athletic Bilbao : de son côté, l'équipe dirigée par Ernesto Valverde évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Á. Padilla, Adama Boiro, Aitor Paredes, Yeray, Dani Vivian, Mikel Jauregizar, Ruíz de Galarreta, Robert Navarro, Unai Gómez, I. Williams, Gorka Guruzeta.

Qui arbitre le match Real Madrid Bilbao ?

Juan Martínez Munuera est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Bilbao ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Bilbao ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : Gonzalo García 13', J. Bellingham 41', K. Mbappé 51', Brahim Díaz 89'.

Qui a marqué des buts pour Bilbao ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bilbao : Gorka Guruzeta 45+1', Urko Izeta 90+1'.

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