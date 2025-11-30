OL - Nantes : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 14e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes. À domicile, les Gones s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Mathys De Carvalho et Tyler Morton avec Hans Hateboer et Abner Vinicius comme pistons. Devant, Martin Satriano est soutenu par Pavel Sulc et Corentin Tolisso.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Canaris s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Tati et Nicolas Cozza. Johann Lepenant et Junior Mwanga composent l’entrejeu avec Kwon Hyeok-Kyu en sentinelle. En pointe, Youssef El-Arabi est soutenu par Mayckel Lahdo et Matthis Abline.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano

La suite après cette publicité

FC Nantes : Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Cozza - Lepenant, Kwon, Mwanga - Lahdo, El-Arabi, Abline