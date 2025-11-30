Menu Rechercher
OL : le retourné acrobatique de Satriano, enfin buteur en Ligue 1 contre Nantes

Lyon 3-0 Nantes

La disette en Ligue 1 est enfin terminée pour Martín Satriano. Après 17 matchs sans marquer en championnat, le Lyonnais s’est illustré ce dimanche soir lors de la réception du FC Nantes. Après un centre de Tolisso, Sulc remisa le ballon de la tête vers l’Uruguayen. L’ancien Brestois contrôla ensuite le ballon avant de signer un beau retourné acrobatique du mollet, pour battre Anthony Lopes (70e).

Une réalisation libératrice pour Satriano, qui l’a fêté avec l’ensemble de ses partenaires et le public du Groupama Stadium. L’ancien joueur de l’Inter Milan signait par la même occasion son premier but en Ligue 1 depuis son arrivée à Lyon, cet été. Son dernier but dans le championnat de France remontait au 28 avril 2024, avec Brest contre Rennes. Satriano s’est même offert quelques minutes plus tard un doublé pour porter le score à 3-0 et sceller la victoire des Gones, en clôture de cette 14e journée de Ligue 1.

