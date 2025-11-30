Menu Rechercher
Lamine Yamal est fan de MILFs !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal lors du nul du Barça à Bruges @Maxppp

Lamine Yamal a l’habitude de nous surprendre. Sur les terrains, mais aussi en dehors. Sur ses réseaux sociaux, la pépite barcelonaise vient de publier une série de photos, dont une que l’on peut qualifier de lunaire, de façon justifiée pour une fois…

BeFootball
Lamine Yamal sur Instagram 😭😭
Après plusieurs photos où on le voit prendre la pose en solo ou avec des proches, il a publié une photo d’un homme tenant une pancarte où l’on peut lire « I Love MILFS ». On ne vous fait pas la traduction…

