La disette historique de Rodrygo avec le Real Madrid

Rodrygo n’y arrive définitivement plus au Real Madrid. Remplaçant lors du nul des Merengues à Girona (1-1), dimanche en Liga, l’international brésilien (37 sélections) est entré en jeu à la 72e minute à la place d’Aurélien Tchouameni. Presque transparent durant plus d’un quart d’heure, le natif d’Osasco a enchaîné un 30e match sans marquer avec le Real.

Une disette incroyable et surtout historique, puisqu’il s’agit d’un record au sein du club merengue. Le dernier but officiel de Rodrygo en club date du 4 mars dernier contre l’Atlético de Madrid, en 8e de finale aller de Ligue des Champions (victoire, 2-1), soit 271 jours. Une éternité pour l’ex-joueur de Santos, qui n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso cette saison et qui est souvent associé à un départ.