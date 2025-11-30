Menu Rechercher
OL : la réaction à chaud d’Abner après la victoire contre Nantes

Par Chemssdine Belgacem
Abner (à droite) sous le maillot de l'OL @Maxppp
Lyon 3-0 Nantes

Pour ses 75 ans, l’OL l’a emporté facilement face à un FC Nantes réduit à dix (3-0). Au classement, ce succès permet à Lyon de garder contact avec le bon wagon et de s’installer à la sixième place au classement.

Un dénouement qui rend forcément heureux Abner. Auteur de l’ouverture du score, le défenseur brésilien a fait part de sa satisfaction après la rencontre au micro de Ligue 1+ : « on connaît l’importance de ces matchs. L’important est les 3 points. Il n’y a pas de match facile, on a bien travaillé en seconde période. »

