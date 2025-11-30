Serie A : Naples frappe un grand coup et fait tomber la Roma !

Dans ce choc du haut de tableau comptant pour la 13e journée de Serie A, Naples et la Roma avaient l’obligation de suivre le rythme imposé par l’AC Milan, vainqueur ce samedi de la Lazio. Et ce sont finalement les Napolitains qui ont frappé les premiers. À la 36e minute, Neres a ouvert le score en profitant d’un excellent service de Højlund, concrétisant la maîtrise des visiteurs. Au retour des vestiaires, l’équipe de Manu Koné a tenté de réagir, multipliant les offensives, mais sans jamais trouver la faille.

La suite après cette publicité

Ce succès permet à Naples de réaliser une excellente opération au classement en grimpant à la deuxième place. La Roma, elle, glisse au quatrième rang, mais reste au contact, à seulement un point de Naples et de l’AC Milan. La Serie A offre ainsi un haut de tableau totalement resserré où quatre équipes – l’Inter, Milan, Naples et la Roma – se tiennent dans un mouchoir de poche.