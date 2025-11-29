Serie A : l’AC Milan bat la Lazio et prend provisoirement la tête

Avant le choc entre l’AS Roma et le Napoli dimanche, l’AC Milan (2e) avait l’occasion de prendre la tête de la Serie A, dès ce samedi. Pour cela, les hommes de Massimiliano Allegri devaient s’imposer à San Siro contre la Lazio (8e). Après une première mi-temps peu marquante, où Mike Maignan s’est encore distingué en stoppant magnifiquement la tête de Mario Gila (2e), les Rossoneri ont finalement fait mouche dans le second acte.

Série en cours Plus de statistiques Milan V D N V N Lazio V D V N V

À la suite d’un beau mouvement collectif sur le côté droit, Tomori trouvait Rafael Leão après un centre en première intention. L’international portugais (43 sélections) poussait ensuite le ballon au fond des filets d’Ivan Provedel pour l’ouverture du score (1-0,51e). La fin de match fut irrespirable par la suite pour les Milanais d’Allegri, qui a écopé d’un carton rouge pour avoir protesté contre l’arbitre qui souhaitait revoir une possible main de Pavlovic dans la surface. (90e+7). Finalement, après de longues minutes d’attente, Giuseppe Collu a estimé qu’il n’y avait pas faute du Serbe. L’AC Milan a eu chaud, mais s’en tire donc avec une huitième victoire en 13 matchs de championnat. Les Milanais sont provisoirement leaders, avant la fin de cette 13e journée. La Lazio de Maurizio Sarri est 8e.