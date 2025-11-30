Ligue 1 : Florian Thauvin envoie Lens en tête du classement, Lille se rapproche de l’OM, Nice continue sa mauvaise série à Lorient

Le Paris Saint-Germain sera-t-il toujours leader de Ligue 1 à l’issue de la journée ? Alors que l’Olympique de Marseille a raté le coche samedi soir contre Toulouse, le RC Lens avait une occasion en or de prendre la tête de la Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse d’Angers. Et au terme d’une première mi-temps équilibrée et intense, Lens a su faire preuve de patience pour trouver la faille avant la pause grâce à un superbe but signé Thauvin, d’une frappe puissante dans la lucarne (1-0, 45e).

En fin de match, Thauvin s’est d’ailleurs offert un doublé (2-0, 74e). La réduction du score de Djibirin n’était pas suffisante (2-1, 76e) pour empêcher les Sang et Or de prendre la tête de la Ligue 1, avec un point de plus que le PSG avant d’aller à Nantes. De son côté, le SCO d’Angers replonge et reste 12e avant d’aller à Nice. Dans l’autre résultat de la soirée, l’OGC Nice a poursuivi sa mauvaise série avec une nouvelle défaite à Lorient. Les Aiglons ont pourtant ouvert le score grâce à un ballon dévié dans son camp par Avom Ebong (1-0, 12e).

Igamane offre la victoire au LOSC

Mais Nice a rapidement craqué en concédant l’égalisation par Abergel (1-0, 31e). Et les Merlus ont fait preuve d’efficacité sur leurs occasions, puisque Soumano a renversé le match avant la pause (2-1, 45e+2). Avant qu’il ne s’offre le doublé en reprenant un corner pour offrir la victoire à Lorient (3-1, 53e). Avant de recevoir l’OL, Lorient s’éloigne de la zone de relégation et condamne Nice à la 10e place avec une quatrième défaite de suite avant de recevoir Angers.

Enfin, le LOSC a eu beaucoup de mal sur la pelouse du HAC. Alors qu’ils avaient bien entamé la rencontre et étaient même prêts d’ouvrir le score avant la pause, les Dogues ont été rapidement réduits à dix après la pause en raison de l’expulsion de Bouaddi, sanctionné pour sa position de dernier défenseur. Les Hacmens n’en ont pas profité en raison d’un Özer de grande qualité de dimanche (10e, 60e, 62e). Et les Dogues ont fait preuve de réalisme grâce à une entrée décisive d’Igamane (1-0, 88e). Un résultat de taille pour Lille, qui prend la quatrième place et revient à trois points de son prochain adversaire : l’OM. Le Havre reste 14e et peut avoir des regrets.