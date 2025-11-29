Monaco : le gros coup de gueule de Thiago Scuro contre l’arbitrage face au PSG

L’AS Monaco a signé une victoire de prestige ce samedi soir en s’imposant face au PSG, grâce à un but de Minamino (1-0). Mais le succès a été entaché par un geste terrible de Lamine Camara sur la cheville de Lucas Chevalier, qui était furieux que le Monégasque ne soit pas expulsé après la rencontre. Cependant, c’est bien Thiago Scuro, le Directeur Général de l’AS Monaco, qui s’est exprimé pour pointer du doigt l’arbitrage de M. Turpin et affirme qu’il n’y a pas rouge sur Lamine Camara et encore moins sur Thilo Kehrer, expulsé en fin de rencontre.

«Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitrage, vous savez. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais ça devient ennuyeux. J’ai essayé différentes approches, dans différentes directions. Pour moi, ce n’est pas un carton rouge (pour Lamine Camara). Pour moi, ce n’est pas un rouge pour Thilo Kehrer, alors que, selon eux, il a empêché clairement une occasion de marquer. Le ballon est en l’air, c’est un duel banal. Je ne sais pas quel type d’interprétation ils ont, mais ça ne règle pas le problème quand on reçoit un appel dans la semaine. Les gens se sont excusés pour l’erreur, mais la semaine suivante, les erreurs continuent», a-t-il lâché en zone mixte.