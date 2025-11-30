Menu Rechercher
Commenter

Quand Cristiano Ronaldo défie et prend le dessus sur un gardien robot

Par André Martins
1 min.
Cristiano Ronaldo lors de la finale de Ligue des Nations @Maxppp

Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à apprécier la défaite, et cela s’est encore vérifié récemment. Conscient de cette détermination, Mark Rober, ancien ingénieur de la NASA, a décidé de le mettre au défi face à ce qu’il présentait comme « le gardien imbattable », un robot capable d’analyser les tirs qui lui font face et de se déplacer très rapidement sur la ligne de but pour les arrêter. Le challenge s’est déroulé lors de la dernière trêve internationale à la Cidade do Futebol, devant un public comprenant Diogo Dalot, Francisco Trincão, Diogo Costa, Francisco Conceição et Renato Veiga.

La suite après cette publicité

Le capitaine de la sélection portugaise a rapidement montré des signes d’énervement face à la machine, allant jusqu’à déclarer, sourire aux lèvres : « il est meilleur que Diogo ». Après plusieurs tentatives infructueuses et même une menace humoristique adressée au robot doté d’intelligence artificielle, « je vais lui donner une raclée ! », Cristiano Ronaldo a fini par identifier un point faible du gardien mécanique : un petit espace entre ses bras levés et le poteau. CR7 l’a ensuite exploité avec succès et marqué sur le dernier tir de la vidéo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Portugal
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

Portugal Flag Portugal
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier