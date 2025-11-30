Quand Cristiano Ronaldo défie et prend le dessus sur un gardien robot

Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à apprécier la défaite, et cela s’est encore vérifié récemment. Conscient de cette détermination, Mark Rober, ancien ingénieur de la NASA, a décidé de le mettre au défi face à ce qu’il présentait comme « le gardien imbattable », un robot capable d’analyser les tirs qui lui font face et de se déplacer très rapidement sur la ligne de but pour les arrêter. Le challenge s’est déroulé lors de la dernière trêve internationale à la Cidade do Futebol, devant un public comprenant Diogo Dalot, Francisco Trincão, Diogo Costa, Francisco Conceição et Renato Veiga.

Le capitaine de la sélection portugaise a rapidement montré des signes d’énervement face à la machine, allant jusqu’à déclarer, sourire aux lèvres : « il est meilleur que Diogo ». Après plusieurs tentatives infructueuses et même une menace humoristique adressée au robot doté d’intelligence artificielle, « je vais lui donner une raclée ! », Cristiano Ronaldo a fini par identifier un point faible du gardien mécanique : un petit espace entre ses bras levés et le poteau. CR7 l’a ensuite exploité avec succès et marqué sur le dernier tir de la vidéo.