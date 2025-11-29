Ligue 1
PSG : le coup de gueule de Luis Enrique après la défaite à Monaco
1 min.
@Maxppp
On pourrait avoir un nouveau leader du championnat à l’issue de la 14e journée de Ligue 1. En tombant sur la pelouse de Monaco ce samedi (1-0), le PSG laisse désormais le champ libre à l’OM et à Lens. Une bien mauvaise opération pour l’équipe de Luis Enrique, qui était d’ailleurs frustré à la fin du match.
La suite après cette publicité
« Quand tu fais un match comme ça avec plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs, c’est impossible de gagner. C’est comme ça, il faut accepter le niveau qu’on a montré aujourd’hui, je dois revoir le match pour analyser vraiment, mais quand tu fais beaucoup d’erreurs, c’est dur. »
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Rien ne va plus entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Manchester City s’attaque à un crack de Premier League
Les plus lus
OL : cartons rouges à la chaîne, remplaçant chez le dernier de D2 espagnole… la terrible dégringolade de Paul Akouokou
Explorer