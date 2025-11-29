Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

PSG : le coup de gueule de Luis Enrique après la défaite à Monaco

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain. @Maxppp
Monaco 1-0 PSG

On pourrait avoir un nouveau leader du championnat à l’issue de la 14e journée de Ligue 1. En tombant sur la pelouse de Monaco ce samedi (1-0), le PSG laisse désormais le champ libre à l’OM et à Lens. Une bien mauvaise opération pour l’équipe de Luis Enrique, qui était d’ailleurs frustré à la fin du match.

La suite après cette publicité

« Quand tu fais un match comme ça avec plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs, c’est impossible de gagner. C’est comme ça, il faut accepter le niveau qu’on a montré aujourd’hui, je dois revoir le match pour analyser vraiment, mais quand tu fais beaucoup d’erreurs, c’est dur. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier