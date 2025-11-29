PSG : le coup de gueule de Luis Enrique après la défaite à Monaco

On pourrait avoir un nouveau leader du championnat à l’issue de la 14e journée de Ligue 1. En tombant sur la pelouse de Monaco ce samedi (1-0), le PSG laisse désormais le champ libre à l’OM et à Lens. Une bien mauvaise opération pour l’équipe de Luis Enrique, qui était d’ailleurs frustré à la fin du match.

« Quand tu fais un match comme ça avec plein d’imprécisions, beaucoup d’erreurs, c’est impossible de gagner. C’est comme ça, il faut accepter le niveau qu’on a montré aujourd’hui, je dois revoir le match pour analyser vraiment, mais quand tu fais beaucoup d’erreurs, c’est dur. »