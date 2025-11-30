CdM 2026 : le pronostic osé d’Adil Rami sur le Maroc et le Portugal

Consultant de la nouvelle chaîne Ligue 1+, le diffuseur de la Ligue 1, Adil Rami (39 ans) s’est bien reconverti après sa carrière de joueur. L’ancien défenseur central de Lille, Marseille ou encore Séville qui a remporté la Coupe du monde 2018 avec la France reste aussi très présent sur la plateforme Twitch.

Lors d’un live, il s’est fendu au jeu des pronostics pour la Coupe du monde 2026 et a identifié ses deux surprises potentielles : «le Maroc et le Portugal, ce ce sont les deux équipes capables de surprendre sur cette prochaine Coupe du Monde. Je trouve qu’ils ont le potentiel pour remporter la Coupe du monde 2026. Pourquoi le Portugal ? Car ils ont de très bons joueurs et j’ai aussi envie qu’il y ait une histoire de Cristiano Ronaldo.»