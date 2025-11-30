Menu Rechercher
Commenter 5
CDM

CdM 2026 : le pronostic osé d’Adil Rami sur le Maroc et le Portugal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Adil Rami @Maxppp

Consultant de la nouvelle chaîne Ligue 1+, le diffuseur de la Ligue 1, Adil Rami (39 ans) s’est bien reconverti après sa carrière de joueur. L’ancien défenseur central de Lille, Marseille ou encore Séville qui a remporté la Coupe du monde 2018 avec la France reste aussi très présent sur la plateforme Twitch.

La suite après cette publicité

Lors d’un live, il s’est fendu au jeu des pronostics pour la Coupe du monde 2026 et a identifié ses deux surprises potentielles : «le Maroc et le Portugal, ce ce sont les deux équipes capables de surprendre sur cette prochaine Coupe du Monde. Je trouve qu’ils ont le potentiel pour remporter la Coupe du monde 2026. Pourquoi le Portugal ? Car ils ont de très bons joueurs et j’ai aussi envie qu’il y ait une histoire de Cristiano Ronaldo.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Portugal
Maroc
Adil Rami

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Portugal Flag Portugal
Maroc Flag Maroc
Adil Rami Adil Rami
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier