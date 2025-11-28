PSG, Maroc : comment Achraf Hakimi prépare son come-back

Le 21 décembre prochain, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 débutera officiellement. Si cette date est forcément symbolique pour tous les amoureux du football africain et plus globalement pour les observateurs du ballon rond, elle revêt un caractère d’autant plus important pour un certain Achraf Hakimi. En convalescence après sa blessure contractée face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le latéral marocain de 27 ans se bat désormais pour revenir à temps.

Récemment aperçu du côté d’Elche où le Real Madrid de son ami Kylian Mbappé n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2), le numéro 2 du PSG est, cependant, loin d’être en vacances. «Je vais continuer la rééducation pour revenir le plus vite possible sur le terrain, qui me manque beaucoup», avait ainsi rappelé l’intéressé, plus que jamais déterminé à faire son come-back au plus vite. Pour ce faire, le droitier d’1m81 ne laisse d’ailleurs rien au hasard. Si de nombreux clichés fuitent actuellement sur son travail en salle, l’international marocain (88 sélections, 11 buts) prouve, jour après jour, son profil de compétiteur insatiable.

Nouvelles rassurantes pour Hakimi

«Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale», a, dans cette optique, précisé Nasser Larguet au cours d’un entretien accordé à RMC Sport. Directeur Technique National de l’Arabie saoudite, celui qui avait convaincu l’ancien joueur du Borussia Dortmund de rejoindre le Maroc en 2016 se dit plus globalement impressionné par la détermination du latéral parisien. Des signaux positifs que Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, perçoit également.

«Le top du top, c’est qu’il ait un truc juste pour qu’il soit revenu pour la CAN. Quand il va rentrer, ça va être un animal. On va s’embrouiller quand il va revenir parce que lui, c’est une machine», ajoutait, à ce titre, le coach marocain à Canal+. Pour rappel, quelques heures après la blessure contractée par l’ex-Intériste, diverses sources annonçaient un possible forfait du joueur lors des premières rencontres de la CAN. Au regard de son implication, Achraf Hakimi pourrait finalement être opérationnel dès le match d’ouverture face aux Comores, prévu au stade Moulay Abdellah à Rabat. Le Maroc n’espère que ça.