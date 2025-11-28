Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi annonce une très bonne nouvelle

Par Josué Cassé
Marseille Toulouse
Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant la réception de Toulouse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur l’état de forme de ses troupes. L’occasion pour le technicien italien d’annoncer une très bonne nouvelle aux supporters marseillais…

«Aguerd devrait revenir dans le groupe, et c’est tout. C’est déjà une bonne nouvelle de le retrouver. Je veux que l’équipe médicale contrôle un peu les joueurs pour savoir dans quelles dispositions ils sont. Balerdi sort de deux matchs après deux mois de blessure. Il faut faire attention. On verra».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
