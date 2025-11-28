OM : Roberto De Zerbi annonce une très bonne nouvelle

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant la réception de Toulouse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur l’état de forme de ses troupes. L’occasion pour le technicien italien d’annoncer une très bonne nouvelle aux supporters marseillais…

La suite après cette publicité

«Aguerd devrait revenir dans le groupe, et c’est tout. C’est déjà une bonne nouvelle de le retrouver. Je veux que l’équipe médicale contrôle un peu les joueurs pour savoir dans quelles dispositions ils sont. Balerdi sort de deux matchs après deux mois de blessure. Il faut faire attention. On verra».