PSG : Luis Enrique a parlé avec Lucas Hernandez après son coup de sang

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Tottenham au terme d’un match spectaculaire (5-3). Portés par Vitinha, auteur d’un triplé, les champions d’Europe en titre ont ainsi confirmé leur bon début de saison sur la scène européenne. Seule ombre au tableau ? Ce carton rouge reçu par Lucas Hernandez en fin de match après un coup de coude sur Xavi Simons.

Présent en conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur le geste du défenseur français. «C’est la beauté du foot, tu peux avoir de l’expérience mais ce sont des actions à gérer en moins d’une seconde. J’ai parlé avec Lucas Hernandez, il est important dans l’équipe, il a de l’expérience et tous les joueurs l’aiment dans l’équipe. Il doit changer ça mais il le sait». Le message est passé.