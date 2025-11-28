Menu Rechercher
PSG : Nuno Mendes blessé et forfait contre Monaco !

À la veille du déplacement du PSG à Monaco pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Luis Enrique s’apprête à se présenter en conférence de presse. Avant cela, le club de la capitale a communiqué son traditionnel point médical avec un nouveau forfait majeur.

En effet, si Achraf Hakimi et Désiré Doué sont toujours absents, Renato Marin manquera également le déplacement sur le Rocher. Plus surprenant ? Nuno Mendes sera, lui aussi, absent. Le latéral portugais restera en soins ces prochains jours après être sorti en cours de match contre Tottenham. Il souffre d’une «blessure minime à la cuisse droite» selon le PSG.

