Le pasillo de la honte : l’affaire qui met le feu au football argentin et à l’Estudiantes

Un sacré bourbier. Voici comment résumer en quelques mots la situation inconfortable dans laquelle se sont mises la fédération argentine de football (AFA) et la Liga Profesional de Futbol. Le 20 novembre dernier, ces instances ont annoncé la création d’un nouveau titre de champion avant même la fin de la saison. Au pays, la tradition voulait qu’il y ait le vainqueur de l’Apertura (première partie de la saison) et celui de la Clausura (deuxième partie de la saison). Mais les dirigeants ont décidé de créer un troisième titre comme la LFP l’a expliqué dans un communiqué de presse. «Lors de la réunion du Comité exécutif de la LPF il a été décidé à l’unanimité d’attribuer le titre de "Champion de la Ligue" à l’équipe qui a accumulé le plus de points au tableau général. Par résolution du Comité exécutif de la LPF, il a également été décidé que Rosario Central serait couronné champion de la Ligue pour cette saison 2025.»

Une décision qui a provoqué un tollé en Argentine, où on ne comprend pas la mise en place de ce nouveau trophée dont personne n’avait parlé en début de saison. Son introduction, de manière inopinée, suscite des questions mais aussi une certaine indignation. Selon l’ancien règlement, la formation qui avait le plus de points combinés gagnait sa place pour la Copa Libertadores. Cette nouvelle innovation change donc la donne dans une ligue où il pourrait donc y avoir désormais trois champions sur la même saison. C’est dans cette ambiance pesante que Rosario Central a donc été sacré il y a quelques jours. Peu après, le 23 novembre, les coéquipiers d’Angel Di Maria ont affronté l’Estudiantes de La Plata en championnat. Un match perdu 1 à 0.

Un champion qui n’est pas respecté

Mais plus que le résultat, c’est l’attitude de l’Estudiantes qui fait parler. Au moment de l’entrée sur le terrain du champion en titre, la tradition veut qu’il soit accueilli par le "pasillo", une haie d’honneur. Une marque de respect. Sauf qu’une grande partie des joueurs de l’Estudiantes ont tourné le dos à ceux de Rosario Central. Un geste fort qui a été perçu comme un gros manque de respect et une provocation par beaucoup. C’est le cas d’Ariel Holan, l’entraîneur de Rosario Central. «Nous n’avons rien demandé. C’est une décision prise par l’ensemble du Comité exécutif de l’AFA, et je les remercie d’avoir distingué Rosario Central, d’avoir estimé qu’ils méritaient une étoile supplémentaire dans leur palmarès. Cela profitera désormais à d’autres clubs également, car on a beaucoup parlé d’allonger les tournois.»

Il a ajouté : « je ne pense pas que ce soit juste, d’abord parce que c’était une décision prise par toutes les instances de l’AFA, en présence de témoins. Ils ne vont pas tous mentir ; tout le monde était d’accord. Cette reconnaissance, qui peut être discutée – car en Argentine, chacun se croit au-dessus des lois, chacun est passé maître dans l’art de pointer du doigt les erreurs des autres – est une liberté d’expression. Mais lorsque cette liberté franchit la ligne rouge et se transforme en manque de respect et en comportement antisportif, ça fait mal, ça fait mal parce que nous sommes collègues.» Son homologue adverse, Eduardo Dominguez a refusé de prendre la parole. Mais son club assurait que ce geste était destiné aux instances plutôt qu’au champion en titre. Justement, l’AFA, très remontée, s’est emparée de cette affaire qu’elle juge tout simplement scandaleuse.

L’Estudiantes a tourné le dos à Rosario

Après plusieurs jours de délibération et une rencontre avec les dirigeants de l’Estudiantes qui ont reconnu que ce geste était prémédité (Veron, le club et les joueurs en ont parlé mais ils ont laissé le choix aux joueurs, ndlr), la fédération argentine a donc décidé de frapper fort en infligeant une sanction extraordinaire. En effet, le président de l’Estudiantes, Juan Sebastián Verón, sera suspendu de toute activité pendant six mois pour violation de l’article 12 du Code disciplinaire. De plus, les joueurs mentionnés dans le rapport de l’arbitre devront purger une suspension de deux matches en 2026. Il s’agit de Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina et Mikel Amondarain. De plus, Núñez, qui était capitaine, a reçu l’interdiction d’occuper ce rôle pendant 3 mois.

Tout cela n’aura pas d’incidence sur les phases finales du tournoi de clôture de 2025. En revanche, cela handicapera les joueurs en 2026. Dans la presse argentine, cette décision a fait grand bruit. L’AFA inflige une sanction très sévère à Estudiantes : suspensions pour les joueurs et Verón, titre TyC Sports avant d’ajouter : «selon la décision du Tribunal disciplinaire, la sanction la plus sévère est infligée à Verón, car la décision de violer le protocole lui est imputable. Le club l’a d’ailleurs clairement indiqué dans son communiqué : "c’est donc le président lui-même qui reconnaît avoir donné l’ordre ayant engendré le comportement sanctionné, ce qui démontre qu’il ne s’agissait pas d’un geste improvisé ou isolé d’un joueur, mais bien d’une directive émanant de la plus haute autorité institutionnelle du club". Enfin, la sanction infligée par le Tribunal disciplinaire de l’AFA à Estudiantes comprend également une amende équivalente à la valeur de 70 000 euros.»

Une sanction qui provoque un tollé

La version argentine de AS évoque aussi ce sujet brûlant. «Scandale en Argentine : toute l’équipe est sanctionnée pour avoir tourné le dos à Di María et son équipe. » Clarin est aussi sous le choc. «Répression sans précédent de l’AFA contre Estudiantes de La Plata pour le « soutien » apporté à Rosario Central : les onze titulaires sont suspendus pour deux matchs et Verón est suspendu six mois (…) Inédite et extrêmement sévère, compte tenu de l’absence de précédent et de toute comparaison avec d’autres sanctions, la Commission de discipline de l’AFA a annoncé jeudi la sanction infligée à Estudiantes de La Plata pour son « manifestation de soutien » lors de la haie d’honneur organisée le week-end dernier au stade Gigante de Arroyito en l’honneur du « champion désigné », Rosario Central (…) Estudiantes est le seul club à avoir publiquement exprimé son désaccord avec la décision de la Ligue Professionnelle de désigner Rosario Central comme champion.»

Mais l’Estudiantes ne compte pas en rester là. Le Pincha compte faire appel de cette décision comme il l’a précisé dans un communiqué de presse. « À la lumière des faits connus du public, le Conseil d’administration du Club Estudiantes de La Plata informe ses membres, ses supporters et la communauté qu’il analyse en détail la sanction reçue, afin de promouvoir les mesures correspondantes pour défendre les intérêts de l’institution et de ses membres. Dans ce contexte, le Conseil d’administration exprime son soutien absolu à son président Juan Sebastián Verón, à Santiago Núñez et à l’ensemble de l’équipe professionnelle.» Cette affaire risque encore de faire parler en Argentine…