Le Real Betis donne des nouvelles d’Isco et Amrabat
Le Real Betis a livré un premier diagnostic concernant les blessures d’Isco et d’Amrabat, tous deux touchés lors du match disputé à La Cartuja, lors de la victoire (2-1) contre l’Utrecht ce jeudi soir. Isco, contraint de sortir après un choc, souffre d’une importante contusion et d’une plaie au tibia droit selon Marca. Le staff médical a effectué une première évaluation dans les vestiaires avant de prévoir des examens complémentaires afin de déterminer la gravité exacte de la blessure. Le coach Manuel Pellegrini a précisé après la rencontre que le meneur de jeu avait dû recevoir 7 points de suture et qu’il serait d’ores et déjà forfait pour le derby contre Séville ce dimanche.
De son côté, Amrabat, également blessé et remplacé dès la 15e minute, a reçu un violent coup à la jambe droite. Le Betis indique qu’il sera soumis à de nouveaux examens dans les prochains jours pour savoir s’il s’agit d’une simple contusion ou d’une blessure plus sérieuse. L’entraîneur chilien a laissé entendre que sa présence dimanche semblait, elle aussi, très compromise… En effet, l’état de sa cheville ne rassurant pas le staff. Deux mauvaises nouvelles pour le Betis, à moins de 72 heures du derby le plus attendu de la saison au Sánchez-Pizjuán.
