PSG : la direction de l’arbitrage confirme l’erreur de Clément Turpin !

Lors de la défaite du PSG contre l’AS Monaco ce week-end (1-0), une action a marqué les esprits : un tacle assez violent de Lamine Camara sur Lucas Chevalier, le portier parisien. Beaucoup ont estimé que cette intervention aurait dû valoir un rouge pour le Monégasque, alors que Clément Turpin, arbitre de la rencontre, n’était pas allé consulter la VAR. Camara a juste écopé d’un carton jaune.

Et comme l’indique L’Equipe, lors du comité de liaison entre clubs et arbitres qui s’est tenu ce lundi, le directeur de l’arbitrage Antony Gautier a confirmé l’erreur de Turpin. Ce dernier aurait bien dû expulser le joueur de l’AS Monaco. De quoi calmer les ardeurs du PSG et d’un Luis Enrique qui s’était un peu emporté à ce sujet après le match ? Pas sûr…

