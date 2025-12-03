Nice : Franck Haise change d’avis et reste à Nice !

Espérons qu’un jour Franck Haise nous raconte les dessous de ses dernières semaines. Le coach de l’OGC Nice a ainsi proposé de se faire limoger après la défaite face à l’OM le 21 novembre dernier, ce qui a été refusé par sa direction, consciente que cela coûterait plusieurs millions d’euros en raison de sa prolongation de contrat jusqu’en 2029 en septembre dernier. Invité à continuer l’aventure, il a alors expliqué qu’il ne démissionnerait pas. Jusqu’à ce que les événements de dimanche soir, avec plusieurs joueurs frappés par des supporters, l’invitent à la réflexion. Une réflexion qui l’a mené à une envie de démission, qu’il pensait alors annoncer à ses joueurs à la reprise de l’entraînement ce mercredi matin.

Or, selon nos informations, il a communiqué à ses joueurs qu’il restait sur le banc ! Un retournement de situation total, alors qu’une réunion était également attendue avec sa direction dans l’après-midi. Franck Haise a donc changé d’avis et est prêt à poursuivre l’aventure avec l’OGC Nice, dans un climat devenu délétère depuis la défaite face à Lorient. Alors qu’il semblait de plus en plus impuissant, Haise pense pouvoir renverser la vapeur malgré un groupe forcément touché moralement par la situation.

Quel accueil à l’Allianz Riviera ?

Les deux joueurs principalement visés par les supporters dimanche dernier, Terem Moffi et Jérémie Boga, ont obtenu des jours d’ITT et ne devraient pas retrouver tout de suite le chemin des pelouses. D’autres joueurs sont eux choqués par ce qu’il s’est passé, et la première mission de Haise sera de calmer les esprits et de se concentrer sur le terrain. Pourront-ils le faire ? L’OGC Nice reste sur une série de 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues, et il doit accueillir Angers en Ligue 1 ce dimanche puis le Sporting Braga le jeudi suivant en Ligue Europa.

Deux matches à domicile donc, et forcément la réaction des tribunes sera scrutée de près. Déjà sous pression, critiqué de toutes parts et pris pour cible, le groupe niçois devra trouver la force de caractère pour aller chercher des résultats positifs, sous peine d’aggraver encore plus une situation qui a déjà totalement dérapé.