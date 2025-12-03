Coach, dirigeants, actionnaires : les joueurs de Nice sont scandalisés

Nice coule. Suite aux graves débordements survenus dimanche soir lors du retour des Aiglons sur la Côte d’Azur, Jérémie Boga et Terem Moffi ont fait savoir qu’ils ne rejoueraient plus pour les Aiglons et ont porté plainte contre X. également agressé, le directeur sportif Florian Maurice s’est lui aussi donné le temps de réfléchir à la suite de son aventure. Idem pour Jonathan Clauss, qui avait déjà été fortement agacé par son transfert avorté au Bayer Leverkusen l’été dernier. Enfin, Franck Haise aurait déjà tranché puisque l’entraîneur du Gym pourrait démissionner dans les heures qui viennent.

Nice-Matin confirme la nouvelle et assure que Julien Sablé, le directeur du centre de formation, assurerait l’intérim en cas de départ d’Haise. Le journal ajoute que le président Fabrice Bocquet devrait rester en place. Le boss d’INEOS Sport, Jean-Claude Blanc, s’est d’ailleurs rendu à Nice hier afin d’y voir un peu plus clair. Face à ce constat, le match du week-end prochain contre Angers s’annonce très particulier. En raison du climat pesant, le club azuréen et la Ligue ont reclassé cette rencontre à haut risque et des mesures de sécurité importantes sont attendues. Reste maintenant à savoir dans quel état d’esprit seront les joueurs niçois.

Des marques de soutien trop tardives

Dans son édition du jour, L’Équipe nous apprend que l’effectif du Gym s’interroge fortement sur l’attitude du club et son incapacité à anticiper les événements de dimanche soir. Mais ce n’est pas tout. Beaucoup se demandent pourquoi le club n’a pas pris de nouvelles de ses joueurs dans les heures qui ont suivi ces échauffourées. Pour rappel, Nice avait déjà provoqué l’étonnement des observateurs en attendant lundi soir pour publier un communiqué officiel plutôt laconique dans lequel le Gym commence par indiquer « comprendre » ses supporters au lieu de dénoncer immédiatement les événements de dimanche soir.

«Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté.» Un communiqué tardif qui a également surpris les joueurs qui se sont également demandés pourquoi les patrons du club n’ont pas pris de nouvelles de Boga et de Moffi dès le lundi. Franck Haise a, quant à lui, attendu 24 heures avant d’envoyer un message aux deux joueurs agressés. Un manque de soutien immédiat qui risque de laisser des traces…