Franck Haise s’apprête à quitter l’OGC Nice

Cette fois, le départ de Franck Haise est quasiment acté à l’OGC Nice. D’après les informations de Nice-Matin, l’entraîneur doit annoncer demain à son vestiaire qu’il quitte ses fonctions, après avoir donné deux jours de repos à ses joueurs, suite au retour très houleux de Lorient dimanche soir. Après ces événements, il avait déjà confié ses intentions comme nous vous le révélions, considérant ne plus être l’homme de la situation.

L’ancien coach de Lens a été particulièrement marqué par l’altercation avec les supporters durant laquelle Terem Moffi et Jérémie Boga ont reçu des coups. Les deux joueurs, associés à leur club, ont d’ailleurs porté plainte contre X. La justice quant à elle a ouvert une enquête. Si la direction avait refusé de licencier Haise après la nouvelle défaite à Porto, où il avait proposé cette solution, la donne a cette fois changé.

Un accord va être trouvé avec Haise

«L’eléctrochoc» aura finalement bien lieu. Cette fois, un accord financier devrait rapidement être trouvé entre Fabrice Boquet et son entraîneur, lesquels ne sont pas en bonne entente, malgré une prolongation du technicien en septembre dernier jusqu’en 2029. C’était justement le point d’achoppement jeudi dernier puisque le club n’est pas en grande santé économique et va devoir verser un gros chèque.

Preuve que les grandes manœuvres ont déjà démarré, Jean-Claude Blanc, le CEO d’Ineos Sport, était au club ce mardi pour préparer la suite. Nice-Matin indique que Julien Sablé devrait assurer l’intérim, en attendant de trouver une solution à plus long terme. Ancien milieu de terrain du Gym entre 2009 et 2012, l’actuel directeur du centre de formation était déjà l’adjoint de Didier Digard lorsque celui-ci a pris l’équipe première en main (2023).