L’OGC Nice annonce déposer plainte contre X

L’attaque subie par les joueurs de l’OGC Nice dimanche soir, et notamment Jeremie Boga ainsi que Terem Moffi, par les supporters des Aiglons continue de faire scandale. L’international ivoirien et l’attaquant du Nigéria ne souhaitent plus porter les couleurs de Nice et ont même porté plainte contre X.

Depuis les révélations de cette affaire, de nombreuses réactions se sont fait entendre, que ce soit de la part du club lui-même ou de l’UNFP. De son côté, l’OGC Nice, en accord avec son propriétaire INEOS, va déposer plainte contre X après les incidents qui ont éclaté.