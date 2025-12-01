Nice : Frank Haise réfléchit à démissionner !

Rien ne va plus à l’OGC Nice, où la crise sportive a basculé dans la rubrique des faits divers. Après avoir concédé une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues face à Lorient ce dimanche (3-1), le club a sombré dans le chaos le plus total ces dernières heures. Le retour des joueurs à Nice a été marqué par des scènes d’une rare violence : plusieurs membres de l’effectif, ainsi que le directeur sportif Florian Maurice, ont été violemment pris à partie par des supporters furieux. La situation a atteint un point de non-retour pour Terem Moffi et Jérémie Boga. Principales cibles de cette colère, les deux joueurs ont non seulement déposé plainte au commissariat, mais se sont également vu prescrire une ITT (Incapacité Totale de Travail), témoignant de la brutalité de l’agression.

Face à la gravité des faits, la direction du Gym a publié un communiqué officiel dans la soirée pour condamner ces débordements. Pourtant, malgré cette prise de parole institutionnelle, le mal semble déjà fait. Ces dérapages intolérables ont provoqué une cassure, laissant des traces indélébiles au sein d’un vestiaire désormais meurtri et inquiet pour sa sécurité. L’union sacrée nécessaire pour redresser la barre sportive semble avoir volé en éclats sous les coups de la pression populaire, plongeant l’ensemble de l’institution dans une zone de turbulences inédite.

Franck Haise songe à quitter le navire

Au coeur de la tempête, Franck Haise tente de faire front, mais l’homme est touché. S’il a immédiatement envoyé un message de soutien à l’ensemble de son groupe pour condamner les événements, l’entraîneur niçois s’interroge très sérieusement sur la suite à donner à sa mission et semble prêt à prendre une décision forte dans les prochains jours. Selon nos informations, le technicien de 54 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, a confié en interne que la ligne rouge avait été franchie et qu’il réfléchissait concrètement à présenter sa démission. Loin d’un simple coup de bluff, Haise semble déterminé à provoquer un électrochoc ou à quitter un navire où les conditions de travail ne sont plus garanties.

Cette réflexion n’est pas nouvelle, mais elle prend aujourd’hui une résonance particulière. Il est bon de rappeler que l’ancien coach du RC Lens avait déjà menacé de quitter son poste il y a quelques jours à peine, au soir de la terrible défaite en Ligue Europa face au FC Porto (3-0). S’il s’était finalement rétracté, espérant encore un sursaut d’orgueil de son équipe, le contexte a radicalement changé. La violence physique s’ajoutant à la faillite sportive, nul doute que les événements survenus dans la cité azuréenne pourraient cette fois-ci sceller définitivement son avenir sur le banc du Gym.