Nice : Franck Haise a réagi auprès de ses joueurs après les violences

Ce soir, Nice est sorti du silence après les graves débordements survenus au retour du match contre Lorient. «Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté.»

Si l’absence de fermeté du communiqué du Gym n’a pas manqué de faire réagir, nous pouvons vous affirmer que Franck Haise n’est pas resté de marbre et s’est manifesté auprès de ses joueurs. Selon nos informations, l’entraîneur des Aiglons a envoyé un message de soutien à tout son groupe afin de condamner les événements d’hier.