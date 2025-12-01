Nice : l’UNFP condamne fermement les attaques subies par Boga et Moffi

C’est le feu à l’OGC Nice. Plus tôt dans la journée, nous vous avons révélé en exclusivité que 400 supporters niçois avaient attendu les joueurs au centre d’entraînement, à leur retour de Lorient (défaite, 3-1). Des chants réclamant la démission de Franck Haise ont été scandés, juste avant que certains individus s’en prennent verbalement et physiquement à Terem Moffi et Jérémie Boga. L’international nigérian et le joueur ivoirien ont par ailleurs obtenu une ITT et ont déposé plainte.

Après le communiqué du club niçois, c’est au tour de l’Union nationale des footballeurs professionnels de prendre la parole sur ce sujet. « L’UNFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence inadmissibles dont ont été victimes, hier soir, les joueurs de l’OGC Nice Terem Moffi et Jérémie Boga, à leur retour du match face à Lorient. Ces violences physiques sont intolérables et ne sauraient être justifiées par aucune frustration sportive. Rien ne peut excuser de tels actes qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique et psychologique et vont à l’encontre de toutes les valeurs portées par le football, fut-il professionnel ! L’UNFP a immédiatement pris contact avec les joueurs concernés pour leur exprimer tout son soutien, se tenir à leur disposition et les accompagner. Face à ces violences et aux plaintes déposées, notre syndicat se réserve le droit de se constituer partie civile dans le cadre des procédures judiciaires en cours, afin de garantir que les responsables de ces agressions répondent de leurs actes devant la justice. Nous appelons l’ensemble des acteurs du football à faire preuve de la plus grande vigilance et à condamner sans réserve toutes les formes de violence dans et autour des stades », a communiqué l’UNFP.