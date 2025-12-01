Nice : Jeremie Boga et Terem Moffi placés en arrêt de travail

Plus rien ne va à l’OGC Nice. Comme nous vous l’avons révélé ce lundi, le retour des Aiglons au camp d’entraînement - après leur défaite à Lorient en Ligue 1 (3-1) - a été marqué par de graves incidents provoqués par des supporters contrariés. Près de 400 personnes attendaient le bus niçois à son retour au centre d’entraînement. Dans un premier temps, les joueurs ont refusé de descendre face à l’hostilité manifeste, avant de céder sous la pression. Dès leur sortie, la situation a dégénéré : Jérémie Boga et Terem Moffi ont notamment été violemment pris pour cible, subissant crachats, coups au corps et aux parties intimes, ainsi que des insultes, parfois à caractère raciste. Les griefs portés contre l’Ivoirien et le Nigérian - des places offertes à des proches marseillais pour le premier, une scène jugée déplacée après la défaite pour le second - ont alimenté l’agressivité de ces supporters.

Même le directeur sportif, Florian Maurice, n’a pas été épargné. Examiné dès le lendemain, Terem Moffi a été placé en arrêt de travail jusqu’à dimanche prochain, tandis que Jérémie Boga s’est vu délivrer une ITT d’au moins cinq jours selon nos informations. Le club attend pour l’heure le rapport de police afin de déterminer les responsabilités dans cette soirée où la colère a basculé en violence ouverte. Pendant ce temps, les dirigeants niçois enchaînent les réunions de crise, tandis que le président Fabrice Bocquet, absent du bus dimanche soir, suit de près l’évolution de ce dossier.