CAN 2025 : le groupe du Cameroun, sans Onana, ni Aboubakar
Drôle de lundi pour le Cameroun. Après avoir annoncé le licenciement de Marc Brys, la sélection camerounaise a publié la liste des joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre-18 janvier). Pour cette compétition au Maroc, le nouveau sélectionneur David Pagou a décidé de faire appel à 28 joueurs, dont Bryan Mbeumo (Manchester United), Christopher Wooh (Spartak Moscou) ou encore Carlos Baleba (Brighton).
Voici les 28 #LionsIndomptables qui défendront les couleurs du Cameroun à la CAN TotalEnergies Maroc 2025.
#CANTOTALENERGIES2025 | #WEARELIONSWECAN | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES |
De nouvelles têtes font également leur apparition pour cette CAN, avec Eric Junior Dina Ebimbe (Brest) ou encore Christian Kofane (Leverkusen). Plus surprenant, Pagou a choisi de se passer de deux tauliers de la sélection camerounaise, à savoir André Onana (Trabzonspor) et Vincent Aboubakar (Neftchi Bakou). Au Maroc, les Lions Indomptables seront dans le groupe F et affronteront la Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Gabon et le Mozambique.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer