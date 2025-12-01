Menu Rechercher
CAN 2025 : le groupe du Cameroun, sans Onana, ni Aboubakar

Par Kevin Massampu
André Onana @Maxppp

Drôle de lundi pour le Cameroun. Après avoir annoncé le licenciement de Marc Brys, la sélection camerounaise a publié la liste des joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre-18 janvier). Pour cette compétition au Maroc, le nouveau sélectionneur David Pagou a décidé de faire appel à 28 joueurs, dont Bryan Mbeumo (Manchester United), Christopher Wooh (Spartak Moscou) ou encore Carlos Baleba (Brighton).

Les Lions Indomptables Officiel
⚽️🔥

Voici les 28 #LionsIndomptables qui défendront les couleurs du Cameroun à la CAN TotalEnergies Maroc 2025.

#CANTOTALENERGIES2025 | #WEARELIONSWECAN | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES |
Voir sur X

De nouvelles têtes font également leur apparition pour cette CAN, avec Eric Junior Dina Ebimbe (Brest) ou encore Christian Kofane (Leverkusen). Plus surprenant, Pagou a choisi de se passer de deux tauliers de la sélection camerounaise, à savoir André Onana (Trabzonspor) et Vincent Aboubakar (Neftchi Bakou). Au Maroc, les Lions Indomptables seront dans le groupe F et affronteront la Côte d’Ivoire, tenante du titre, le Gabon et le Mozambique.

