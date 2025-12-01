Menu Rechercher
Cameroun : Marc Brys licencié à 20 jours de la CAN !

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Marc Brys, sélectionneur du Cameroun @Maxppp

La CAN débute dans 20 jours au Maroc. Pourtant, certaines équipes sont plus prêtes que d’autres. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Cameroun n’est pas vraiment prêt pour l’occasion. En effet, à quelques encablures d’une telle compétition, la Fecafoot a décidé de licencier son sélectionneur Marc Brys.

Ayant toujours eu une relation conflictuelle avec son président Samuel Eto’o, le sélectionneur belge n’a pas survécu à l’élimination en demi-finale des barrages de la Coupe du monde face à la RD Congo. Le Cameroun a décidé de miser sur David Pagou pour prendre la suite à moins de trois semaines du début de la CAN.

