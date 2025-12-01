La presse s’agenouille devant le surprenant RC Lens, c’est la guerre pour Julian Alvarez

Le RC Lens sur un nuage

7771 jours plus tard, le RC Lens est tout là-haut comme l’illustre le journal L’Équipe. Les Sang et Or sont leaders de Ligue 1 pour la première fois depuis 21 ans après leur succès 2-1 à Angers. Florian Thauvin a inscrit un doublé dont un but magnifique pour permettre à Lens de s’imposer et de prendre un point d’avance sur le PSG et 2 sur l’OM. «Le tube de l’automne continue» comme l’écrit Le Parisien, Lens a tout changé cet été, notamment son entraîneur et ça fonctionne. Pierre Sage a su prendre la mesure de son jeune effectif, il le fait progresser mais surtout performer très rapidement. «La belle équipe» écrit L’Equipe, ce RC Lens est construit intelligemment avec des cadres et des talents. Florian Thauvin, Wesley Saïd ou encore Mathieu Udol incarnent l’expérience pour accompagner des promesses comme Mamadou Sangaré et Samson Baidoo qui font des débuts fracassants en Ligue 1. Tout roule pour le RC Lens qui aura l’occasion de conserver cette première place le week-end prochain avec la réception du FC Nantes.

Le Barça ne lâche pas Alvarez

Le Barça est toujours à la recherche du successeur de Robert Lewandowski. Le choc de demain face à l’Atlético sera l’occasion pour la direction barcelonaise d’observer de plus près Julian Alvarez. L’attaquant argentin est la star et le meilleur joueur de son équipe, son club cherche déjà à le prolonger vu son importance, mais le Barça le garde en tête. Avec l’âge avancé de Robert Lewandowski et sa fin de contrat qui approche, Barcelone sait qu’il faudra recruter un numéro 9 assez rapidement et Julian Alvarez est le rêve de Joan Laporta. Cependant, il faudra trouver les fonds nécessaires parce que sa clause est fixée à 500 M€. Mais surtout convaincre l’Atlético de laisser filer Alvarez chez un concurrent direct.

Délivrance pour Isak

Liverpool retrouve le sourire et Alexander Isak aussi. Le Suédois a inscrit son tout premier but en Premier League avec les Reds lors de la victoire 2-0 sur la pelouse de West Ham, une victoire capitale pour Liverpool et Arne Slot qui a 2 matches pour inverser la tendance. Voilà une victoire sur deux, ça démarre bien pour le coach néerlandais. «Le soulagement d’Isak et des Reds» écrit L’Equipe, l’ancien joueur de Newcastle a inscrit le premier but du match sur une reprise de volée parfaite, un but d’attaquant comme il sait le faire. L’international suédois a peut-être enfin lancé son aventure avec les Reds, en tout cas les supporters n’espèrent que ça vu la situation délicate en Premier League. Arne Slot a souligné la belle prestation de son numéro 9 après le match.