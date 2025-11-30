Menu Rechercher
Nice : la nouvelle sortie dépitée de Franck Haise

Lorient 3-1 Nice

Une défaite de plus, et ça fait quatre de suite rien qu’en Ligue 1. Plus tôt dans la soirée, l’OGC Nice est allé s’incliner 3-1 sur la pelouse de Lorient, confirmant que les Aiglons sont clairement en crise. En conférence de presse, l’entraîneur niçois Franck Haise était clairement dépité et il l’a fait savoir…

« Je n’arrive pas à faire un groupe et une équipe qui a envie de faire les choses les uns pour les autres. Dès qu’il y a un grain de sable, ça s’effrite totalement. Ça, ce sont les équipes qui doutent mais pour notre cas, c’est qu’on n’a pas suffisamment envie de faire les choses les uns pour les autres. Ça, c’est la base d’une équipe quels que soient ses qualités et son niveau. Qu’ils soient conscients d’une chose : aujourd’hui, c’est pour le maintien qu’on va se battre, ça, c’est la réalité. Pour y parvenir, il faut beaucoup plus de valeurs humaines que ce qu’on donne pour le moment », a déclaré le coach niçois. Le message est passé.

