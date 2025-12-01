Coupe de France : le tirage complet des 32es de finale

La 109e édition de la Coupe de France nous offre sa phase finale. Après les 8 premiers tours qui ont fait de nombreuses victimes dans les divisions inférieures, la Ligue 1 et ses 18 représentants entraient en lice pour les 32e de finale. Comme chaque saison, les meilleurs clubs français se mettent au défi face à de plus petites équipes et cela nous offre régulièrement des surprises.

La suite après cette publicité

Ce lundi 1er décembre, on avait rendez-vous à 19h pour connaître les 32 affiches de ce 9e tour de compétition. Outre les 18 clubs de Ligue 1, on retrouvait 12 des 18 clubs de Ligue 2 ainsi que 5 des 17 clubs de National 1 qui ont réussi à se qualifier jusque-là. À noter également que l’équipe guadeloupéenne du Gosier s’est frayé une place tout comme Freyming pensionnaire de Régional 2 (D7) qui sera le Petit Poucet de la compétition.

Un seul choc entre L1

Au programme, on n’aura qu’un seul choc entre Ligue 1 (Auxerre-Monaco) et deux entre Ligue 2 (Grenoble-Nancy et Guingamp-Laval). Pour le reste, les cadors de L1 ont été plutôt épargnés. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain se déplacera en Vendée pour affronter l’équipe de National 3, Vendée Fontenay Foot. De son côté, le leader du classement de L1, le RC Lens, jouera l’Entente Feignies Aulnoye, formation de National 2.

La suite après cette publicité

Pour les deux Olympiques les plus connus de France, Lyon se rendra chez le voisin de Régional 1, le FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or. Quant à Marseille, les hommes de Roberto De Zerbi ont hérité de Bourg-en-Bresse Péronnas (National). Le petit poucet de la compétition, Freyming, accueillera Chantilly (N2). Les Guadeloupéens du Gosier (R1) recevront Lorient (sans doute en Île-de-France). Enfin, à noter un choc entre L1 et L2 qui a plus des allures de duel de L1 entre Nice et Saint-Étienne.

Les 32e de finale :

FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or (R1) - Olympique Lyonnais (L1)

Grenoble (L2) - Nancy (L2)

Bourg-en-Bresse Péronnas (N1) - Olympique de Marseille (L1)

Mérignac (R1) - Istres (N2)

Lyon La Duchère (N3) - Toulouse (L1)

OGC Nice (L1) - Saint-Etienne (L2)

Le Puy Foot 43 (N1) - Bordeaux (N2)

Auxerre (L1) - Monaco (L1)

FC Bassin d’Arcachon (N3) - Hauts Lyonnais (N3)

Canet-Roussillon (N3) - Montpellier (L2)

Freyming (R2) - Chantilly (N2)

Biesheim (N2) - Metz (L1)

Olympique Marcquois (R1) - Troyes (L2)

Stade Béthune (R1) - Sochaux (N1)

Entente Feignies Aulnoye (N2) - Lens (L1)

IC Croix Football (N3) - Reims (L2)

Strasbourg (L1) - Dunkerque (L2)

Raon L’Etape (R1) - Paris FC (L1)

Orléans (N1) - Dieppe (N2)

Le Havre (L1) - Amiens (L2)

Saint-Maur Lusitanos (N2) - Lille (L1)

Concarneau (N1) - Nantes (L1)

Vendée Fontenay Foot (N3) - Paris Saint-Germain (L1)

Périgny (R1) - Le Mans (L2)

Vendée Les Herbiers Football (N2) - Angers (L1)

Bayeux (R1) - Blois (N2)

Le Gosier (Guadeloupe, R1) - Lorient (L1)

Montreuil-sous-Bois (R1) - Chauvigny (N3)

Les Sables Vendée Foot (N3) - Rennes (L1)

Pontivy (N3) - Bastia (L2)

Avranches Mont Saint-Michel (N2) - Brest (L1)

Guingamp (L2) - Laval (L2)