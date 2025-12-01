Liga : le Rayo Vallecano et Valence se séparent sur un nul

Le Rayo Vallecano (11e) accueillait Valence (16e), ce lundi soir, pour clore cette 14e journée de Liga. À l’Estadio de Vallecas, les Franjirrojos ont mis la pression aux Ches, jusqu’à ouvrir le score grâce à une tête de l’ex-joueur du Paris FC, Nobel Mendy (37e, 1-0).

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Vallecano D N N V D Valence V N D V D

En seconde période, les débats se sont rééquilibrés et Diego Lopez permettait aux visiteurs d’égaliser (64e, 1-1). Les deux formations se sont finalement quittées sur un score de parité (1-1). Avec ce point du nul, le Rayo d’Inigo Pérez monte à la 9e place du classement de Liga. La troupe de Carlos Corberan, quant à elle, monte d’une place et est 15e.