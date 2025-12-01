Menu Rechercher
Liga : le Rayo Vallecano et Valence se séparent sur un nul

Par Kevin Massampu
1 min.
Nobel Mendy - Rayo Vallecano @Maxppp
Vallecano 1-1 Valence

Le Rayo Vallecano (11e) accueillait Valence (16e), ce lundi soir, pour clore cette 14e journée de Liga. À l’Estadio de Vallecas, les Franjirrojos ont mis la pression aux Ches, jusqu’à ouvrir le score grâce à une tête de l’ex-joueur du Paris FC, Nobel Mendy (37e, 1-0). 

Série en cours

Plus de statistiques
Vallecano
D
N
N
V
D
Valence
V
N
D
V
D

En seconde période, les débats se sont rééquilibrés et Diego Lopez permettait aux visiteurs d’égaliser (64e, 1-1). Les deux formations se sont finalement quittées sur un score de parité (1-1). Avec ce point du nul, le Rayo d’Inigo Pérez monte à la 9e place du classement de Liga. La troupe de Carlos Corberan, quant à elle, monte d’une place et est 15e.

Pub. le - MAJ le
Liga
Vallecano
Valence

Liga
Rayo Vallecano
Valence
