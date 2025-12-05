Droits TV : la chaîne Ligue 1+ marque un coup d’arrêt

Quatre mois après son lancement, la plateforme Ligue 1+ marque le pas. Lors du Conseil d’administration de la LFP, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a indiqué que le service compte toujours environ 1,08 million d’abonnés, un total identique à celui communiqué en novembre. Selon RMC Sport, cette stagnation intervient après un démarrage très soutenu, alors que la LFP s’était fixé l’objectif d’atteindre 1,15 million d’abonnés d’ici à la fin de saison. Un seuil encore atteignable, mais qui nécessitera un regain de dynamique.

Pour les années à venir, la Ligue maintient toutefois des ambitions élevées. LFP Media vise 2,25 millions d’abonnés à l’horizon 2029, au terme de la quatrième saison d’exploitation. Pour y parvenir, l’instance espère notamment récupérer le match actuellement diffusé par beIN Sports, que la chaîne envisagerait de céder. Une perspective qui interroge les clubs, lesquels perdraient alors 78,5 millions d’euros de revenus annuels garantis par l’accord avec beIN Sports. Dans un contexte financier tendu, l’équation reste donc complexe…