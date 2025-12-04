Coupe du Roi : l’Espanyol sorti par une D4, ça passe pour Séville, Valence et Vigo

Suite des 32es de finale de la Coupe du Roi ce soir avec trois équipes de Liga en lice : Séville FC, Celta de Vigo et Valence. Premiers cités, les Andalous ont validé leur ticket pour le tour suivant en disposant d’Extremadura, un club de D4 (2-1). De son côté, Valence a longtemps été tenu en échec par Carthagene avant de passer tout proche de l’élimination. Finalement, après un penalty manqué par les amateurs, Vazquez libérait les siens sur le fil (120+1e).

La suite après cette publicité

Lui aussi opposé à une D4, le Celta de Vigo a connu une soirée stressante. Tenu en échec pendant 120 minutes, le club de Liga a finalement validé son ticket pour le tour suivant lors de la fatidique séance de tirs au but (1-1 ; 6-7 aux t.a.b). Enfin, à noter l’élimination surprise de l’Espanyol par l’équipe de quatrième division, l’Atlético Baleares (0-1).

Les résultats des matches de 21h :