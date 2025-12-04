Menu Rechercher
Coupe du Roi : l’Espanyol sorti par une D4, ça passe pour Séville, Valence et Vigo

Par Matthieu Margueritte - Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Coupe du Roi @Maxppp
Extremadura 24 1-2 Séville

Suite des 32es de finale de la Coupe du Roi ce soir avec trois équipes de Liga en lice : Séville FC, Celta de Vigo et Valence. Premiers cités, les Andalous ont validé leur ticket pour le tour suivant en disposant d’Extremadura, un club de D4 (2-1). De son côté, Valence a longtemps été tenu en échec par Carthagene avant de passer tout proche de l’élimination. Finalement, après un penalty manqué par les amateurs, Vazquez libérait les siens sur le fil (120+1e).

Lui aussi opposé à une D4, le Celta de Vigo a connu une soirée stressante. Tenu en échec pendant 120 minutes, le club de Liga a finalement validé son ticket pour le tour suivant lors de la fatidique séance de tirs au but (1-1 ; 6-7 aux t.a.b). Enfin, à noter l’élimination surprise de l’Espanyol par l’équipe de quatrième division, l’Atlético Baleares (0-1).

Les résultats des matches de 21h :

  • Carthagene (D3) - Valence (D1) : 1-2 (Ortuño ; Beltran, Vazquez)

  • Extremadura (D4) - Séville FC (D1) : 1-2 (Zarfino ; Gonzales, Romero)

  • Saragosse (D2) - Burgos (D2) : 0-1 (Gonzalez)

  • Sant Andreu (D4) - Celta de Vigo (D1) : 1-1 (6-7 aux t.a.b) (Garcia ; Iglesias)

Coupe du Roi
Valence
Celta Vigo
Séville
Espanyol

Coupe du Roi
Valence Logo Valence
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Séville Logo FC Séville
Espanyol Logo Espanyol Barcelone
