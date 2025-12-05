Rennes : l’annonce d’Habib Beye sur le mercato d’hiver

Cinquième du classement de Ligue 1, le Stade Rennais a bien remonté la pente après quatre victoires consécutives. Plus que jamais conforté à son poste, Habib Beye profitera-t-il de cette embellie pour réclamer des renforts lors du prochain mercato hivernal ? Interrogé, l’ancien défenseur a indiqué qu’il ne fallait pas s’attendre à des folies et qu’il faudra des départs pour espérer des arrivées.

La suite après cette publicité

«Il y a des joueurs cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter. Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme de régénération à travers une ou deux arrivées», a-t-il déclaré en conférence de presse.