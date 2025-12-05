Oliseh : « on m’a dit qu’Osimhen irait à Madrid »

Actuellement sous les couleurs de Galatasaray, Victor Osimhen continue de faire parler de lui. Toujours aussi performant face au but, l’ancien attaquant du LOSC reste associé à de nombreux cadors européens. Présent sur le podcast Insight, Sunday Oliseh, ancien sélectionneur du Nigeria, a d’ailleurs révélé que le buteur de 26 ans allait selon lui rejoindre le Real Madrid.

«On parle beaucoup de la possibilité qu’Osimhen soit l’une des recrues du Real Madrid. Je ne dirai pas comment j’ai eu cette information, mais on m’a dit qu’il irait. On verra bien, mais quand je l’ai entendu d’une figure nigériane importante, j’étais très heureux pour le jeune homme», a notamment déclaré l’ancien joueur de l’Ajax.