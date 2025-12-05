Nico Schlotterbeck a fait son choix pour l’après-Dortmund

Le feuilleton autour de l’avenir de Nico Schlotterbeck au Borussia Dortmund reste plus incertain que jamais. Selon Sky Sport, le défenseur allemand, sous contrat jusqu’en 2027, n’a toujours pas tranché sur une éventuelle prolongation, malgré une offre avantageuse du club jusqu’en 2030 qui le placerait parmi les joueurs les mieux rémunérés du club. La direction du BVB espère une décision avant la fin janvier, mais la pression monte alors que le club cherche à sécuriser son effectif et à atteindre ses objectifs de qualification en Ligue des Champions. Pour l’instant, le scénario le plus plausible reste une non-prolongation, ouvrant la porte à un départ libre en 2027, ou a un transfert l’été prochain.

Par ailleurs, Sky Sport évoque aussi les ambitions de certains grands clubs qui pourraient attirer Schlotterbeck en cas de départ. Le Bayern Munich pourrait s’intéresser à lui si en cas de départ de Dayot Upamecano ou de Kim Min-jae, tandis que le grand Real Madrid pourrait voir une opportunité se créer avec le probable départ de David Alaba. Malgré quelques prestations inconstantes récemment, notamment lors de la défaite en Ligue des Champions contre Manchester City et l’élimination en DFB-Pokal contre Leverkusen, le BVB continue de considérer Schlotterbeck comme un élément clé de sa défense et la décision finale de l’international allemand sera scrutée de très près.