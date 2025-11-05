Prono
Match Man City - Dortmund en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 5 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Dortmund (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Man City et Dortmund. Ce match aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Dortmund en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Man City Dortmund en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Dortmund ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, J. Stones, Matheus Nunes, Nico González, T. Reijnders, J. Doku, P. Foden, Savinho, E. Haaland.
Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, N. Schlotterbeck, W. Anton, D. Svensson, M. Sabitzer, F. Nmecha, J. Ryerson, M. Beier, K. Adeyemi, S. Guirassy.
- Qui arbitre le match Man City Dortmund ?
Szymon Marciniak est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Dortmund ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Dortmund ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : P. Foden 23', E. Haaland 29'.