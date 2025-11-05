Menu Rechercher
2 - 0
29'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 4e journée
Man City
2 - 0
29'
Dortmund
Temps forts
29'
2 - 0
E. Haaland (PD J. Doku)
23'
1 - 0
P. Foden (PD T. Reijnders)
Classement live 4 Man City 10 10 Dortmund 7
Possession 56% Man City Dortmund
Tirs 7 2 1 5 0 1
Grosses occasions créées 100% Man City 1 Dortmund 0
Compositions Man City 4-2-3-1 Dortmund 3-4-2-1
Qui va gagner ?
1 MCI N NUL 2 BVB
455 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Phil Foden 3/3 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Sávio 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Sávio 4/6 67% #2 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 5/8 63%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 3/5 60% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Logo BV Borussia 09 Dortmund Ramy Bensebaïni 0/5 0% #2 Logo BV Borussia 09 Dortmund Serhou Guirassy 0/4 0%

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
V
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
67% 4 Victoires 17% 1 Nul 17% 1 Victoire

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou
Serhou Guirassy Serhou Guirassy Maladie Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Filippo Calixte Mané Filippo Calixte Mané Ischio-jambiers Salih Özcan Salih Özcan Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Niklas Süle Niklas Süle Blessure au pied

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 5 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Dortmund (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre Man City et Dortmund. Ce match aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Dortmund.

Arbitres

Szymon Marciniak arbitre principal
0
2.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Tomasz Listkiewicz arbitre assistant
Adam Kupsik arbitre assistant
Paweł Raczkowski quatrième arbitre
Piotr Lasyk arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44491
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Date 05 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ FOOT
Code MCI-BVB
Zone Europe
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Borussia Dortmund
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Dortmund en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Man City Dortmund en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Dortmund ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, J. Stones, Matheus Nunes, Nico González, T. Reijnders, J. Doku, P. Foden, Savinho, E. Haaland.

Borussia Dortmund : de son côté, l'équipe dirigée par N. Kovač évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Kobel, R. Bensebaini, N. Schlotterbeck, W. Anton, D. Svensson, M. Sabitzer, F. Nmecha, J. Ryerson, M. Beier, K. Adeyemi, S. Guirassy.

Qui arbitre le match Man City Dortmund ?

Szymon Marciniak est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Dortmund ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Dortmund ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : P. Foden 23', E. Haaland 29'.

