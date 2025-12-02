L’avenir de Nico Schlotterbeck en suspens au Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck a fêté ce lundi ses 26 ans au milieu d’une situation contractuelle délicate au Borussia Dortmund. Selon Bild, le club tente depuis plusieurs mois de prolonger le contrat du défenseur central gaucher sans succès, et sa prolongation au-delà de 2027 semble désormais très improbable. Le BVB lui a proposé un nouveau bail, passant son salaire de 2,5 à 8 millions d’euros avec variables, mais les discussions sont au point mort. Il souhaiterait rejoindre une équipe lui offrant la possibilité de jouer pour des titres majeurs, à un moment charnière de sa carrière.

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich, qui avait tenté de le recruter en 2022 avant son transfert de Fribourg à Dortmund, surveille la situation et pourrait agir si Dayot Upamecano ne prolonge pas, mais le BVB n’aimerait pas le voir rejoindre son rival bavarois. Le FC Barcelone est également cité comme une option sérieuse, avec le soutien de Deco et Hansi Flick, qui apprécient son profil pour renforcer la défense catalane et repositionner Pau Cubarsí sur son côté naturel. L’international allemand pourrait quitter Dortmund dès 2026 afin d’éviter un départ libre en 2027. Le club évalue le joueur à environ 45 millions d’euros, mais ce prix serait négociable. Selon son entourage, Schlotterbeck serait ouvert à un projet à l’étranger, en Liga ou en Premier League, si une proposition attractive se présente. Sport précise par ailleurs que Flick cherche un profil expérimenté et spécialisé sur ce côté de la défense et, bien que le Barça suive également Gonçalo Inácio, l’Allemand correspond mieux par ses caractéristiques, sa maturité et son expérience internationale.