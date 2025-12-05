Barça : le point mercato de Joan Laporta

Le FC Barcelone recrutera-t-il lors du prochain mercato hivernal ? Selon les derniers échos, les Blaugranas, qui doivent toujours gérer une situation financière délicate, ne feront pas de folies. À l’occasion du forum «Barça : entre histoire et avenir» organisé par La Vanguardia, le président Joan Laporta a confirmé que le Barça privilégie les solutions internes.

La suite après cette publicité

«Deco travaille et surveille le marché. Il peut y avoir des opportunités, mais Flick est en train de reconvertir des joueurs : Gerard Martín, Eric García… S’il faut se renforcer, on le fera. Le Barça a du crédit. Mais notre force réside dans l’équipe et non dans un joueur, et trop de coqs dans un poulailler, ça ne marche pas, et il y a des exemples… nous avons tous pensé aux mêmes. Mais le Barça pourrait faire n’importe quelle opération s’il le voulait. Mais il n’est pas nécessaire de jeter l’argent par les fenêtres. Et Deco travaille plus en juin qu’en janvier», a-t-il confié.