Les commentaires hallucinants de la presse madrilène sur Kylian Mbappé

C’était un match couperet. Pour Xabi Alonso, mais aussi pour les joueurs, qui commençaient à clairement être remis en question par l’opinion publique madrilène. Après trois matchs sans gagner en Liga, un mauvais résultat aurait vraiment plongé le Real Madrid dans une crise presque sans précédent… Mais, en bonne partie grâce à un très bon Kylian Mbappé, les Merengues sont allés s’imposer 3-0 sur une pelouse toujours compliquée, venant à bout de leur adversaire du soir sur le score de 3-0. Si Thibaut Courtois a encore fait des miracles derrière, c’est surtout du Bondynois qu’il est question ce matin dans la presse ibérique.

Comme l’indique Marca, avec 55 buts en 2025, il est tout proche d’égaliser le record de réalisations sur une année civile sous les couleurs madrilènes de Cristiano Ronaldo, qui avait fait trembler les filets à 59 reprises en 2013. Le Français aura 4 matchs pour tenter d’égaler ou de dépasser ce total, et si on met de côté le match contre Manchester City, le Real Madrid va affronter des équipes plutôt abordables, à savoir le Celta, Alavés et Séville. Son visage est placardé sur la Une de tous les médias pro-Madrid et de ceux couvrant l’actualité du foot espagnol. Mais surtout, les analyses et les propos tenus à son égard sont particulièrement forts.

Comparé aux plus grands

Dans un autre article, le journal sportif espagnol explique ainsi que « Mbappé est Cristiano et Ronaldo », comparant donc le Français à ses deux glorieux aînés et expliquant qu’il est un mélange des qualités du Portugais et du Brésilien. Rien que ça. « Le meilleur joueur du monde, mais le septième au Ballon d’Or. Jaja (rires, NDLR) », peut-on aussi lire dans le média. Du côté de AS, l’autre gros journal de la capitale espagnole, c’est à Pelé que Mbappé est comparé. « O Rei Mbappé », titre ainsi la publication, lui donnant le surnom de la légende brésilienne, avec toute une série de commentaires plus élogieux les uns que les autres.

Kylian Mbappé est-il le meilleur joueur du moment ? OUI NON

« Quand j’étudiais la religion en étant enfant, il y avait l’avant Jésus Christ, puis l’après Jesus Christ. En 2018 quand il est parti, j’appliquais ça à Cristiano Ronaldo. Dans mon esprit cela semblait impossible que quelqu’un puisse s’approcher du niveau stratosphérique du Portugais. Mais Mbappé est stratosphérique », peut-on lire dans l’édito du célèbre journaliste Tomas Roncero dans le journal. « Il est au niveau du meilleur Ronaldo. Et même peut-être meilleur », indique le média dans un autre article. Autant dire que Kylian Mbappé, largement meilleur buteur de Liga, aura le sourire lorsqu’il consultera les articles à son sujet ce jeudi matin…