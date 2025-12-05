Strasbourg : Liam Rosenior réagit à la suspension d’Emmanuel Emegha

Strasbourg a décidé de sévir. En raison de ses déclarations pas toujours flatteuses sur le club alsacien, le RCSA a suspendu son attaquant Emmanuel Emegha. Privé du déplacement à Toulouse, le Batave est depuis sorti du silence pour faire amende honorable. Ce vendredi, son coach Liam Rosenior a clos l’affaire en conférence de presse.

« ’Emma’ a tenu des propos maladroits devant la presse qui ont blessé beaucoup de gens et il fallait le punir pour ça. Tout le monde fait des erreurs. J’en fais à 41 ans et 'Emma’ n’en a que 22. Il faut aussi qu’il prenne conscience que chaque acte a des conséquences. Il est important d’accompagner nos jeunes joueurs pour en faire de meilleurs hommes. Il ne faut pas oublier tout ce qu’'Emma’ a fait de positif, on doit avancer », a conclu l’Anglais qui a précisé que le buteur hollandais sera du voyage à Toulouse pour accompagner le groupe.