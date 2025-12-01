Serie A : Cremonese surprend Bologne, Vardy s’offre un doublé

Bologne recevait Cremonese ce soir pour le dernier match de la 13e journée de Serie A. Cinquième du classement au coup d’envoi, le club d’Émilie-Romagne avait l’occasion de chiper la quatrième place à l’AS Roma, après le faux pas des Giallorossi contre le Napoli (0-1), et même de revenir à une longueur du leader rossonero. Mais ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu contre le 12e du championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Bologne 24 13 +11 7 3 3 22 11 11 Cremonese 17 13 -1 4 5 4 16 17

Les visiteurs ont fait mal en quatre minutes après les buts de Martin Payero (31e) et de Jamie Vardy (35e). Riccardo Orsolini a bien permis aux siens de réduire l’écart juste avant la mi-temps (45e+3), mais Vardy s’est offert un doublé cinq minutes après le retour des vestiaires (50e). Un avantage suffisant pour permettre à Cremonense de l’emporter et de grimper au onzième rang. De son côté, Bologne rate une grosse occasion d’intégrer le top 4 et perd même une place (6e).