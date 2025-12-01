Menu Rechercher
Serie A : Cremonese surprend Bologne, Vardy s’offre un doublé

Par Matthieu Margueritte
Bologne 1-3 Cremonese

Bologne recevait Cremonese ce soir pour le dernier match de la 13e journée de Serie A. Cinquième du classement au coup d’envoi, le club d’Émilie-Romagne avait l’occasion de chiper la quatrième place à l’AS Roma, après le faux pas des Giallorossi contre le Napoli (0-1), et même de revenir à une longueur du leader rossonero. Mais ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu contre le 12e du championnat.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
6 Logo Bologne Bologne 24 13 +11 7 3 3 22 11
11 Logo Cremonese Cremonese 17 13 -1 4 5 4 16 17

Les visiteurs ont fait mal en quatre minutes après les buts de Martin Payero (31e) et de Jamie Vardy (35e). Riccardo Orsolini a bien permis aux siens de réduire l’écart juste avant la mi-temps (45e+3), mais Vardy s’est offert un doublé cinq minutes après le retour des vestiaires (50e). Un avantage suffisant pour permettre à Cremonense de l’emporter et de grimper au onzième rang. De son côté, Bologne rate une grosse occasion d’intégrer le top 4 et perd même une place (6e).

