Ligue 1

Nice : Jeremie Boga et Terem Moffi ont porté plainte

Par Kevin Massampu
1 min.
Jeremie Boga sous les couleurs de Nice @Maxppp
Lorient 3-1 Nice

Les violences subies par Jérémie Boga et Terem Moffi dimanche soir vont désormais entrer dans le cadre de la justice. Pris à partie par des supporters à leur retour de Lorient (défaite, 3-1), les deux attaquants de l’OGC Nice ont porté plainte ce lundi après-midi, selon RMC Sport. Les agressions (coups, insultes racistes et bousculades) ont laissé des traces physiques qui ont conduit les médecins à leur délivrer une ITT. 

Encore marqués par les événements, Jérémie Boga et Terem Moffi se sont rendus ensemble au commissariat de Nice pour effectuer les démarches nécessaires. Leur plainte permettra aux enquêteurs de tenter d’identifier les auteurs des violences survenues lors de ce retour au centre d’entraînement sous tension. Alors que les investigations débutent, l’OGC Nice reste dans l’attente du rapport des autorités.

Pub. le - MAJ le
