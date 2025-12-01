Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : la provocation lamentable de Vinicius Jr contre les fans de Girona

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vini Jr @Maxppp
Girona 1-1 Real Madrid

Accroché par Girona (1-1), le Real Madrid a perdu la première place du classement de Liga. À l’issue du match, les Merengues étaient d’ailleurs très mécontents et la chaîne officielle du club a même crié au complot. En attendant, les médias espagnols ont surpris Vinicíus Júnior en train de provoquer une nouvelle fois les supporters adverses.

La suite après cette publicité
Ivan Quirós
Silbándolo se le da la atención que quiere. Y creo que le encanta.
Pero ojo, que en el minuto 5 ya nos estaba mandando a 2ª División.
Grandísimo jugador aunque ayer no estuvo fino pero muy cortito, que ya no soportan ni los de su equipo.

📹 @RATOCA10
Voir sur X

Movistar+, qui diffuse la Liga, a publié une vidéo dans laquelle on voit le Brésilien pointer son doigt vers le bas après avoir été sifflé par les fans adverses pendant qu’il avait le ballon. En Espagne, le geste du Madrilène est clair. Il signifie « en deuxième division », une provocation que Vinicíus Jr a coutume de faire aux supporters des clubs luttant pour leur maintien (Girona est 18e du classement). Toujours aussi classe le numéro 7 madrilène…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Girona
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Girona Logo Girona
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier