Real Madrid : la provocation lamentable de Vinicius Jr contre les fans de Girona

Accroché par Girona (1-1), le Real Madrid a perdu la première place du classement de Liga. À l’issue du match, les Merengues étaient d’ailleurs très mécontents et la chaîne officielle du club a même crié au complot. En attendant, les médias espagnols ont surpris Vinicíus Júnior en train de provoquer une nouvelle fois les supporters adverses.

La suite après cette publicité

Movistar+, qui diffuse la Liga, a publié une vidéo dans laquelle on voit le Brésilien pointer son doigt vers le bas après avoir été sifflé par les fans adverses pendant qu’il avait le ballon. En Espagne, le geste du Madrilène est clair. Il signifie « en deuxième division », une provocation que Vinicíus Jr a coutume de faire aux supporters des clubs luttant pour leur maintien (Girona est 18e du classement). Toujours aussi classe le numéro 7 madrilène…