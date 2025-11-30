Prono
Match Girona - Real Madrid en direct commenté
14e journée de Liga - dimanche 30 novembre 2025
Arbitres
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Girona et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Girona Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Girona et Real Madrid ?
Girona : le coach Míchel a choisi une formation en 4-3-3 : P. Gazzaniga, Álex Moreno, Vitor Reis, Hugo Rincón, Arnau Martínez, Iván Martín, A. Witsel, A. Ounahi, Bryan Gil, V. Vanat, V. Tsygankov.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Fran García, A. Rüdiger, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, K. Mbappé, A. Güler.
- Qui arbitre le match Girona Real Madrid ?
Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Girona Real Madrid ?
Girona accueille le match au Estadi Municipal de Montilivi.
- Quelle est la date et l'heure du match Girona Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Girona ?
Un seul but a été inscrit pour Girona par A. Ounahi 45'.