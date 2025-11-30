Menu Rechercher
Liga 2025/2026 14e journée
Girona
Real Madrid
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
A. Ounahi (PD V. Tsygankov)
Classement live 3 Real Madrid 32 15 Girona 14
Possession 55% Real Madrid Girona
Tirs 5 3 8 2 1 9
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Girona 0
Compositions Girona 4-3-3 Real Madrid 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 1
Tirs (%)
#1 Logo Girona Viktor Tsygankov 1/2 50% #2 Logo Girona Azzedine Ounahi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Girona Vladyslav Vanat 3
Fautes subies
#1 Logo Girona Azzedine Ounahi 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/2 0% #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 0/2 0% #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Girona Vladyslav Vanat 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Girona Vitor Reis 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 35/35 100% #2 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 40/41 98% #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 37/38 97%

Série en cours
N
V
D
V
N
V
N
N
D
V
Rencontres précédentes
25% 3 Victoires 8% 1 Nul 67% 8 Victoires

Vladyslav Krapyvtsov Vladyslav Krapyvtsov Entorse du tendon d'Achille Jhon Solís Jhon Solís Blessure à la cuisse Viktor Tsygankov Viktor Tsygankov Inconnu Portu Portu Virus Portu Portu Blessure au genou Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Juan Carlos Juan Carlos Blessure au genou Álex Moreno Álex Moreno Coup David López David López Ischio-jambiers Donny van de Beek Donny van de Beek Virus Donny van de Beek Donny van de Beek Rupture du tendon d'Achille Donny van de Beek Donny van de Beek Blessure au pied Thomas Lemar Thomas Lemar Blessure au mollet Daley Blind Daley Blind Blessure au cou Cristhian Stuani Cristhian Stuani Blessure au mollet
David Alaba David Alaba Blessure musculaire Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure à la cuisse Daniel Carvajal Daniel Carvajal Blessure au genou Raúl Asencio Raúl Asencio Maladie Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Match Girona - Real Madrid en direct commenté

14e journée de Liga - dimanche 30 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Girona et Real Madrid (Liga, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Girona et Real Madrid. Ce match aura lieu le dimanche 30 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Girona et Real Madrid.

Arbitres

Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre principal
0.1
3.6
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Asier Pérez de Mendiola González de Durana arbitre assistant
Iker De Francisco Grijalba arbitre assistant
Alejandro Clemente Ortuño quatrième arbitre
Miguel Sesma Espinosa arbitre VAR
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Municipal de Montilivi Girona
Estadi Municipal de Montilivi
  • Année de construction : 1970
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 14500
  • Affluence moyenne : 8134
  • Affluence maximum : 14184
  • % de remplissage : 56

Match en direct

Date 30 novembre 2025 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion beIN SPORTS 1
Code GIR-RMA
Zone Espagne
Équipe à domicile Girona
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Girona et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 novembre 2025 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Girona Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Girona et Real Madrid ?

Girona : le coach Míchel a choisi une formation en 4-3-3 : P. Gazzaniga, Álex Moreno, Vitor Reis, Hugo Rincón, Arnau Martínez, Iván Martín, A. Witsel, A. Ounahi, Bryan Gil, V. Vanat, V. Tsygankov.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Xabi Alonso évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, Fran García, A. Rüdiger, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, A. Tchouameni, F. Valverde, Vinícius Júnior, K. Mbappé, A. Güler.

Qui arbitre le match Girona Real Madrid ?

Ricardo De Burgos Bengoetxea est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Girona Real Madrid ?

Girona accueille le match au Estadi Municipal de Montilivi.

Quelle est la date et l'heure du match Girona Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Girona ?

Un seul but a été inscrit pour Girona par A. Ounahi 45'.

