OM : la grande promesse de Medhi Benatia sur l’arbitrage

Invité ce mardi soir dans l’After Foot sur RMC, Medhi Benatia a reconnu qu’il devait désormais prendre du recul sur l’arbitrage, un sujet qui lui a déjà valu une lourde suspension la saison dernière après un incident en Coupe de France contre Lille. Malgré la diffusion d’une image d’une action litigieuse après OM–Toulouse (2-2), le directeur sportif marseillais a assuré vouloir réduire au maximum ses interventions publiques. Défendant son choix de publier la photo sans commentaire, Benatia a expliqué : « je n’ai même plus envie de m’exprimer sur l’arbitrage. Je pense que j’ai assez payé. Je sais que ça ne sert à rien », rappelant que les difficultés arbitrales ne se limitaient pas à la Ligue 1. Il a également confié ce qu’il avait dit à l’arbitre Wattellier : « il y a faute là-bas, pourquoi vous ne sifflez pas ? », avant d’ajouter : « Ben écoute, si pour toi, tout est correct, c’est toi le patron. »

Face aux critiques de Daniel Riolo, Benatia a insisté sur son implication émotionnelle, rappelant que ses interventions n’étaient pas forcément liées au résultat de son équipe : « la première fois que j’ai parlé d’un arbitre, c’était à Lyon où on avait gagné à 10 ». Il a aussi admis que l’OM bénéficiait parfois d’erreurs en sa faveur, comme lors du match face au Havre, tout en expliquant qu’il ne pouvait pas arrêter un match pour contester une décision. Mais si Benatia promet de moins parler, il reconnaît que cela risque d’être difficile : « je ne me sens pas bien si je ne le fais pas (faire savoir son mécontentement sur des erreurs), je ne me sens pas moi-même. J’ai envie de dire ce que je pense. Je n’attends rien, ils continueront à arbitrer comme ils veulent. » Une déclaration qui laisse planer le doute sur son futur comportement…